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الصدر يدعو الحشد إلى إغلاق مقراته والاندماج في القوات الأمنية

أخبار العالم العربي

الصدر يدعو الحشد إلى إغلاق مقراته والاندماج في القوات الأمنية
Reuters Alaa Al-Marjani
مقتدى الصدر
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دعا زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر الحشد الشعبي إلى إبعاد عناصره "السيئين"، والاندماج في القوات الأمنية.

وكتب في تغريدة على تويتر: "أدعو إخوتي في الحشد الشعبي إلى ترك الدنيا والابتعاد عن المهاترات السياسية كما أدعوه إلى تصفية عناصره من السيئين والعمل على اندماج العناصر الجيدة مع القوات الأمنية لتحقيق شعارهم حفظ هيبة الدولة".

وأضاف: "بل ومحاكمة العناصر المسيئة لتبقى هيبته وصورته ناصعة عند الجميع وتخرس كل ألسن السوء عنه، كما أملي في وضع خطة لغلق المقرات التابعة له حبا بالعراق وطاعة لله".

 

المصدر: RT

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