رئيس مؤسسة النفط الليبية يبحث الإقفالات مع وزير خارجية إيطاليا

قالت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط في صفحتها على "فيسبوك"، إن مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة التقى يوم الثلاثاء وزير خارجية إيطاليا لويجي دي مايو في العاصمة طرابلس.

وأضافت المؤسسة الليبية للنفط أن الطرفين بحثا إقفالات المنشآت النفطية في البلاد والمواضيع المتعلقة بقطاع النفط والغاز وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في هذا المجال.

وعبر صنع الله عن تقدير المؤسسة الوطنية للجهود التي تبذلها إيطاليا من أجل فك الحصار المفروض على المنشآت النفطية والوصول إلى اتفاق سياسي لحلحلة الأزمة الليبية، وأكد على أن الصراع الدائر في ليبيا الآن هو بين أطراف تؤمن بتطبيق القانون وتحترم العملية الديمقراطية وأطراف أخرى تعادي ذلك.

وذكر أن دي مايو أكد دعمه الكامل للمبادرة التي اقترحتها المؤسسة لاستئناف إنتاج النفط وتصديره وتجميد إيراداته بالحساب الخاص بالمؤسسة في المصرف الليبي الخارجي.

المصدر: RT