القروي: حجب الثقة عن الرئيس قيس سعيد فرضية واردة

انتقد رئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي أداء الرئيس التونسي قيس سعيد وتصرفاته، ولم يستبعد حجب الثقة عنه.

وقال في تصريحات إذاعية، إن سحب الثقة من رئيس الجمهورية أمر وارد، معتبرا أن هذا الأمر فرضية دستورية.

وأضاف: "نحن نريد رئيسا يملأ مكانه ونريد أن نرى فريقا متكاملا من المستشارين في رئاسة الجمهورية".

ولفت القروي إلى أن حزبه لا يريد المضي في فرضية سحب الثقة من رئيس الجمهورية، بل يريد أن يرى من سعيد دورا فعالا وأن يكون محاطا بفريق متكامل من المستشارين.

وكان القروي قد صرح يوم الاثنين على هامش انعقاد أشغال المكتب السياسي للحزب للحسم في الموقف من الحكومة المقترحة، بأن الرئيس قيس سعيد طلب من حزبه ومن "حركة النهضة" إسقاط حكومة هشام المشيشي مقابل التعهد بعدم حل البرلمان.

وأكد القروي أن كتلة حزبه ستمنح ثقتها لحكومة هشام المشيشي، موضحا أن الحكومة الجديدة ستمر وأن حزبه سيعمل لاحقا على سحب الثقة من وزراء السيادة الذين عينتهم مديرة رئيس الديوان الرئاسي نادية عكاشة.

وأكد أن هناك ما لا يقل عن 120 نائبا سيصوتون لفائدة حكومة هشام المشيشي.

المصدر: وسائل إعلام تونسية