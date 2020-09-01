مصر.. محكمة القضاء الإداري تقضي بعدم الاختصاص في دعوى الطلاق الشفوي

قضت محكمة القضاء الإداري بمصر، بعدم الاختصاص الولائي في دعوى إلزام وزير العدل بإصدار قرار بتعديل قانون الأحوال الشخصية، لينص على أن الطلاق لا يعد شرعيّا، إلا بتوثيقه رسميا.



وورد في الدعوى: "إذا كان الشعب المصري في الجملة، قد حسم أمره فى عدم الاعتراف بالطلاق الشفوي للمتزوجين، بدلالة استكمالهم للحياة الزوجية، مع إكثار الأزواج من ألفاظ الطلاق الشفوية التى يندفعون إليها بسبب ضغوط الحياة، بدون إرادة الطلاق الحقيقي، وقبول كثيرين منهم أدنى المبررات الفقهية التى تقضي بعدم احتساب لفظ الطلاق الشفوى طلاقا شرعيّا، لذلك يجب على المشرع المصري أن يتدخل لإنقاذ بعض المصريين الذين يقعون فريسة لتغرير أوصياء الدين وإيهامهم للضعفاء، بأن الطلاق الشفوي طلاقا شرعيا، وأن الطلاق الرسمي طلاقا قانونيا، وأن العبرة فى الدين بالشرع لا بالقانون، ما يدفع بهؤلاء الضعفاء إلى الاستسلام لظاهرة المحلل المقيتة بعد الطلقة الشفوية الثالثة بما يهين كرامتهما".

كما جاء في الدعوى، أن كبار علماء الدين والفقهاء اتفقوا جميعا على أنه لا أثر ولا حجية للطلاق الشفوي، ولا يعتد به، وأنه يتعين أن يكون موثقا كما يتم توثيق وثيقة الزواج، مطالبة بإصدار حكم بإلزام وزير العدل، بإصدار قرار بإجراء تعديل على قانون الأحوال الشخصية بأن يثبت فى وثائق الزواج الرسمية، ليعلمه الزوجان عند إبرام عقد زواجهما، وينص فيه على أنه لا يعتبر طلاقا شرعيا للمتزوجين بوثائق رسمية إلا ما يتم إثباته بوثيقة.

ناصر حاتم – القاهرة

المصدر: RT