جنود إسرائيليون يعتدون بوحشية على مسن فلسطيني (صور + فيديو)
نشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لجنود إسرائيليين وهم يعتدون بطريقة وحشية على مسن فلسطيني شمالي الضفة الغربية المحتلة.
ووقع الاعتداء أثناء قمع وقفة احتجاجية ضد مصادرة أراض من بلدة شوفة قرب مدينة طولكرم.
ويظهر في الفيديو المسن الفلسطيني وهو يطلب من الجنود أن يدعوا المتظاهرين وشأنهم إلا أنهم قاموا باستخدام القوة والعنف ضده واعتقلوه.
وشبه النشطاء الاعتداء على المسن أبو ناصر باعتداء الشرطي الأمريكي الأبيض على المواطن الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد قبل أشهر.
مسن #فلسطيني يدافع عن أرضه ، يا من تطبعون مع الكيان الصهيوني..— معاذ (@moaaz7999) September 1, 2020
عيونك ابي قالت كل شيء عن خذلان العرب..💔
بس خلاص. pic.twitter.com/BwzgStQqex
رغم طرحه أرضاً..🇵🇸 🇵🇸— Hamuoda Tahat (@tahatmode12) September 1, 2020
مسن فلسطيني يتمسك بعلم فلسطين بيده رغم سحله من الاحتلال في طولكرم✌️🇵🇸 pic.twitter.com/qQw212hOZr
المصدر: RT