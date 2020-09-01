موقع أردني: حقلا نفط سعوديان يثيران الجدل بين الأردنيين

أثار إعلان السعودية اكتشاف حقلين للنفط والغاز في المنطقة الشمالية المحاذية للحدود الأردنية جدلا بين الأردنيين الذين تساءلوا، عن سر عدم اكتشاف الذهب الأسود في الأردن بكميات تجارية.

وعلق ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي قائلين إن الكشف عن النفط في الأردن مرهون بقرار سياسي.

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وقال أحدهم: "سبحان الله حقول النفط تتبخر عندما يصل الحدود الأردنية لكنه يظهر على الجانب الآخر من الحدود".

ويستورد الأردن معظم احتياجاته النفطية من الخارج مما يجعل فاتورة المحروقات والكهرباء ثقيلة على المواطنين ويفرض عبئا كبيرا على موازنة المملكة التي ترهقها الديون أيضا.

وكان وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، قد أعلن أن شركة "أرامكو" اكتشفت حقلين جديدين للنفط والغاز في الأجزاء الشمالية من السعودية.

واكتشفت أرامكو حقل "هضبة الحجرة" للغاز في منطقة الجوف، وحقل "أبرق التلول" للنفط والغاز في الحدود الشمالية.

المصدر: موقع "خبرني" الأردني