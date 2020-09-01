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قيادي حوثي يعلق على أنباء عن قواعد إماراتية في اليمن تفيد إسرائيل

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قيادي حوثي يعلق على أنباء عن قواعد إماراتية في اليمن تفيد إسرائيل
Reuters
القيادي في جماعة أنصار الله باليمن محمد علي الحوثي
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علق القيادي في جماعة أنصار الله باليمن محمد علي الحوثي، على الأنباء التي تفيد بإنشاء قواعد إماراتية في اليمن تستفيد منها إسرائيل.

وقال: "الحديث عن قواعد إماراتية في اليمن تستفيد منها إسرائيل هو إثارة إعلامية للتتويه عن موطئ القدم الحقيقي الذي وضعته الإمارات على أراضيها لإسرائيل بالقرب من إيران".

وذكر موقع jforum (المنتدى اليهودي) الفرنسي أن الإمارات وفرت موطئ قدم لإسرائيل في اليمن عبر جزيرة سقطرى اليمنية الإستراتيجية، لإنشاء مرافق عسكرية واستخباراتية هناك.

وأضاف أن هذه المواقع ستخصص لرصد تحركات البحرية الإيرانية في المنطقة، وتحليل الحركة البحرية والجوية في جنوب البحر الأحمر.

ولفت إلى أن إنشاء إسرائيل قواعد استخباراتية في جزيرة سقطرى اليمنية بالتعاون مع الإمارات يأتي ضمن تعاون سري مستمر منذ عدة أعوام، ومن بين أهدافه مراقبة تحركات الحوثيين والسيطرة على الملاحة البحرية في المنطقة.

المصدر: RT + وكالات

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