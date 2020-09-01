وسائل إعلام اسرائيلية تنقل تصريحا "ضبابيا" لمسؤول إماراتي حول العلاقة بين التطبيع والضم.. ما حقيقته؟

قال مسؤول إماراتي رفيع إن حكومته تلقت "تأكيدات" بأن إسرائيل لن تدفع قدما بخطتها لضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية، لكنه ألمح إلى أن التطبيع لن يتوقف حتى لو نفذت إسرائيل هذا المخطط.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن جمال المشرخ، مدير إدارة تخطيط السياسات بوزارة الخارجية الإماراتية، قوله للصحافيين المقيمين في إسرائيل في إحاطة صحفية اليوم الثلاثاء بمطار أبو ظبي، بشأن مسألة الضم: "لا يمكننا التكهن بالأنشطة الإسرائيلية المستقبلية. حصلنا على تأكيدات من الولايات المتحدة، ومن خلال حوارنا الثلاثي".

وذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل" أنه ردا على سؤال عما إذا كان التطبيع سينهار إذا قامت إسرائيل بالضم في غضون بضعة أشهر، قال المشرخ إن ذلك لن يحدث، غير أن وزارة الخارجية الإماراتية قالت في وقت لاحق إنه أخطأ في الكلام، دون توضيح موقفها من هذه المسألة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أصر على أن الخطة لا تزال قائمة وسيتم تنفيذها، لكن المشرخ شدد على أن "وقف الضم كان شرطا مسبقا" لاتفاق التطبيع الذي أعلن عنه الشهر الماضي.

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وقال المسؤول الإماراتي ردا على سؤال حول موقف أبو ظبي من مبادرة السلام العربية، التي تعرض التطبيع الكامل بين إسرائيل والعالم العربي والإسلامي بعد التوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين بالاستناد على حدود 1967: "لا نزال مع الإجماع العربي والقرارات العربية".

وأوصح قائلا: "ما فعلناه كان إيقاف الضم. إن الحل النهائي والمثالي هو إيجاد حل دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين… لم نتراجع خطوة واحد، أو ملمترا واحدا، عن موقفنا".

وامتنع الدبلوماسي عن تحديد موعد افتتاح السفارات أو بدء الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين، وقال: "نريد أن يحدث ذلك عاجلا وليس آجلا"، موضحا أنه عندما تكون هناك سفارة إماراتية في إسرائيل، سيكون مقرها في تل أبيب.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية