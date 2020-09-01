الرئيس اللبناني: يرتكز أملنا اليوم على تشكيل حكومة جديدة قادرة على إطلاق ورشة الإصلاحات

قال الرئيس اللبناني ميشال عون خلال الاحتفال بمئوية دولة لبنان، بحضور الرئيس الفرنسي، إن الأمل يرتكز اليوم على تشكيل حكومة جديدة قادرة على إطلاق الإصلاحات.

وقال عون: "يرتكز أملنا اليوم على تشكيل حكومة جديدة تكون قادرة على إطلاق ورشة الإصلاحات الضرورية، من أجل الخروج بالبلد من الأزمة الحالية. والأمل يكمن أيضا في جعل آلامنا حافزا يدفعنا إلى أن نغدو دولة مدنية، حيث الكفاءة هي المعيار، والقانون هو الضامن للمساواة في الحقوق".

وأضاف: "إنني وتحقيقا للدولة المدنية، التزمت الدعوة الى حوار وطني لكيما نبلغ إلى صيغة تكون مقبولة من الجميع".

وتابع: "فليكن الأول من أيلول 2020، محطة انطلاق للبنان جديد، حيث المواطن هو الملك وليس زعماء الطوائف... دولة حديثة تستجيب لانتظارات الشعب وتطلعات شبيبتنا الذين هم مستقبل البلد".

يتبع..