وزارة الإنتاج الحربي تنفي صحة صور متداولة لسيارات كهربائية يتم تصنيعها في مصر

تداولت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية صورا لسيارة كهربائية، حيث أفاد الخبر المنتشر بأن هذه السيارات سوف يتم تصنيعها في مصر.

وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة الإنتاج الحربي محمد عيد بكر، عدم صحة الخبر المتداول بشكله المنتشر على صفحات التواصل والمواقع، مشيرا إلي أن الشركة المذكورة قد أرسلت هذه النماذج لاختبارها، وأن الشركة الصينية المصنعة للسيارة واحدة من ضمن الشركات التي يتم التفاوض معها حتى الآن في هذا المجال لتصنيع هذه السيارة في مصر.

وأكد بكر، أن "الوزارة تعمل في ملف توطين صناعة المركبات الكهربائية منذ فترة، وقد بدأت بالأتوبيس الكهربائي الذي يتم تجربته حاليا بخط التجمع - عبدالمنعم رياض"، لافتا إلى أنه "جاري التفاوض والتنسيق مع عدد من الشركات العالمية لتوطين صناعة الأوتوبيسات الكهربائية في مصر"، مشددا على ضرورة عدم نشر الأخبار المغلوطة ومتابعة أخبار وبيانات الوزارة فقط من خلال صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: اليوم السابع