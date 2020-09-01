وزير العدل المصري يستعد لاتخاذ قرار تجاه عضو النيابة الإدارية بعد التعدي على ضابط المحكمة

أفاد برنامج "على مسؤوليتي"، أن وزير العدل المصري عمر مروان، سيتخذ إجراءات إدارية تجاه عضو النيابة الإدارية التي ظهرت في فيديو المشاجرة مع ضابط شرطة داخل مقر محكمة مصر الجديدة.

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وأضاف المصدر، للبرنامج الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الاثنين، أن الإجراءات التي ستتخذ، تتعلق بمدى صلاحية عضو النيابة الإدارية للعمل في ضوء ظروفها الصحية.

وظهرت سيدة في مقطع فيديو تتشاجر مع ضابط شرطة داخل مقر محكمة مصر الجديدة، تعمل عضوا بهيئة النيابة الإدارية على درجة وكيل عام الهيئة وتدعى المستشارة نهى الإمام السيد.

المصدر: الشروق