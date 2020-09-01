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الجزائر تؤكد موقفها الداعي لحل الأزمات سلميا

أخبار العالم العربي

الجزائر تؤكد موقفها الداعي لحل الأزمات سلميا
النهار أون لاين
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أعلنت الخارجية الجزائرية أن المباحثات مع الجانب التركي تمحورت حول التعاون الثنائي والمسائل الإقليمية خصوصا تطورات الوضع في ليبيا ومالي، منوهة بموقفها الداعي لحل الأزمات سلميا.

وقال وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقادوم، اليوم الثلاثاء، أنه "وبالنظر إلى المستجدات في دولة مالي من الواضح أن الأوضاح متوترة، وننتظر ما سيحصل مستقبلا.. ليس لدينا أي تعليق أو أي تقدير لما يحدث الأن بدولة مالي".

وأكد بوقادوم أن "الجميع هناك يعاني من قلة الأمن والتقسيم السياسي الموجود حاليا في مالي، وذلك بسبب الانقلابات التي حصلت مؤخرا.. دولة مالي مهمة جدا واستقرارها مهم بالنسبة الينا لزيادة الاتفاقيات".

وأضاف بوقادوم أن "هناك حاجة للاستثمار في المنطقة، بالتالي على مالي أن تخصص شروطا أفضل مما تعيشه الآن".

وقال بوقادوم: "نحن نتواجد في المناطق الحدودية، وتوجد الهجرة التي تهددنا بالإضافة إلى دولة ليبيا".

المصدر: النهار أون لاين

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