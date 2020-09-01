استعراض جوي فرنسي في سماء لبنان بالذكرى المئوية لإعلان دولة "لبنان الكبير"

قامت دورية الاستعراض الجوي الفرنسية، بمناسبة الذكرى المئوية لإعلان دولة "لبنان الكبير" وزيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى لبنان، بعرض جوي لألوان العلم اللبناني صباح الثلاثاء.

وظهر في مقطع الفيديو الاستعراض الجوي الذي زين السماء بألوان العلم اللبناني فوق بلدة جاج في قضاء جبيل، تزامنا مع زيارة الرئيس ماكرون إلى محمية أرز جاج لغرس شجرة أرز رمز البلد.

يذكر أنه في 1 سبتمبر 1920 أعلن الجنرال غورو الفرنسي تقسيم سوريا إلى عدة دول ومنها دولة لبنان الكبير معلنا بيروت عاصمة لها. وتمثل علم الدولة في دمج علمي فرنسا ولبنان معا. ووصفت الدولة الجديدة باسم لبنان الكبير على أساس إضافة مدن الساحل والبقاع وطرابلس والجنوب وسهل عكار إلى المنطقة التي عرفت تاريخيا بمتصرفية جبل لبنان ذاتية الحكم والتابعة للإمبراطورية العثمانية.

وفي 23 مايو 1926 أقر مجلس الممثلين الدستور وأعلن قيام الجمهورية اللبنانية.

المصدر: ليبانون ديبات