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العراق: القبض على ستة إرهابيين بينهم امرأة

أخبار العالم العربي

العراق: القبض على ستة إرهابيين بينهم امرأة
AFP
رجل أمن في شوارع بغداد
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أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية، اليوم الثلاثاء، القبض على ستة "إرهابيين" بينهم امرأة في محافظة صلاح الدين شمالي البلاد.

وذكرت في بيان صحفي: "من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية وتسخير المصادر، ألقت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات صلاح الدين القبض على ستة إرهابيين من بينهم امرأة بمناطق متفرقة من المحافظة".

وأضافت، أن "المطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية، وقد تمت عملية إلقاء القبض بعد تشكيل فريق مختص ونصب كمين محكم والإطاحة بهم بالتعاقب كونهم من الهاربين إلى خارج المحافظة منذ أيام عمليات التحرير".

 

 

 

المصدر: RT

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