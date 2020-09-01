دي مايو يحمل إلى طرابلس ملفات اقتصادية هامة وملفا "صناعيا وتجاريا ضخما" إلى طبرق!

أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي فائز السراج، أثناء استقباله وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو في طرابلس، أن الشركات الإيطالية مرحب بها في بلاده.

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وقال السراج في اجتماع مع رئيس الدبلوماسية الإيطالية الذي وصل العاصمة الليبية صباح اليوم: "سننشئ لجنة للقضايا الاقتصادية" بين إيطاليا وليبيا، "وفي أقرب وقت ممكن، نريد من الشركات الإيطالية أن تأتي إلينا لدعم التقدم والتنمية في ليبيا".

ومن المنتظر أن يلتقي دي مايو أيضا بوزير خارجية الوفاق، محمد الطاهر سيالا، ونائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، ورئيس شركة النفط الليبية مصطفى صنع الله، وكذلك رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري.

علاوة على ذلك، يتوجه وزير الخارجية الإيطالي إلى طبرق للاجتماع برئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، وسيبحث معه ملفا صناعيا وتجاريا ضخما، وفق وكالة أنباء "نوفا".

وتسعى وزارة الخارجية الإيطالية إلى إعادة تنشيط اللجنة الإيطالية الليبية المختلطة بشأن القضايا الاقتصادية للتعامل مع الائتمانات التي تطالب بها الشركات الإيطالية، وكذلك بحث آفاق المشاريع ذات الاهتمام المشترك لإعادة إطلاق العلاقات الاقتصادية.

وفي هذا الشأن، قالت الخارجية الإيطالية إن "إعطاء دفعة جديدة للاستثمارات الإيطالية هو محور مهمة وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو في ليبيا".

ورأت أن "سبب الزيارة إلى ليبيا هو الوضع الحساس على الساحة، والاتفاق الأخير بين السراج وصالح لوقف إطلاق النار".

وأفادت الخارجية الإيطالية أيضا بأن "خطة دي مايو تتضمن استئناف الاتفاقيات القديمة التي وقعها سيلفيو بيرلسكوني، بهدف إعطاء دفعة جديدة للاستثمارات الإيطالية في ليبيا وتقديم فرص نمو جديدة لشركاتنا وللشعب الليبي"، وقد "كان الوزير دي مايو قد بحث هذه المسألة بالفعل مع السراج خلال زيارته الأخيرة لطرابلس في 24 يونيو الماضي".

المصدر: نوفا + آكي