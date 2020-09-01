صحيفة كويتية تكشف حقيقة السماح بعبور طائرات إسرائيلية عبر الأجواء الكويتية

كشفت صحيفة "القبس" الكويتية نقلا عن مصادر مطلعة، أن ما يشاع حول إمكانية السماح بعبور طائرات إسرائيلية عبر الأجواء الكويتية للوصول إلى الإمارات عار من الصحة جملة وتفصيلا.

وأكدت مصادر حكومية لـ "القبس" أن الطيران الإسرائيلي لن يمر إطلاقا عبر الأجواء الكويتية للوصول إلى دولة الإمارات.

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وقالت المصادر إن "الخط الملاحي الجوي الذي دشن أمس من إسرائيل إلى الإمارات لا يمر بالطريق الجوي للبلاد، بل من طريق آخر بعيد عن الكويت تماما"، مبينة أن ما يشاع حول إمكان السماح بعبور طائرات إسرائيلية عبر الأجواء الكويتية للوصول إلى الإمارات عار من الصحة جملة وتفصيلا.

ودشنت أول رحلة تجارية مباشرة بين إسرائيل والإمارات ظهر أمس من مطار بن غوريون الدولي قرب تل أبيب، مرورا بالأجواء الجوية السعودية، وعلى متنها وفد أمريكي ــ إسرائيلي يترأسه مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر.

المصدر: القبس الكويتية