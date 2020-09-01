انتحاري على دراجة نارية يفجر نفسه قرب بوابة بالعاصمة الليبية طرابلس

أفادت وسائل إعلام ليبية بأن انتحاريا يقود دراجة نارية فجر نفسه بالقرب من بوابة الغيران في طرابلس في ساعات الصباح الأولى.

وأوضحت المصادر أن شخصا كان يستقل دراجة نارية فجر نفسه الساعة 7:30 بالتوقيت المحلي بالقرب من بوابة الغيران، الواقعة غرب طرابلس، من دون الإبلاغ عن أي أضرار بشرية أو مادية.

ونقلت صحيفة "المرصد" الليبية عن مصدر أمني أن انتحاريا على دراجة نارية قدم من شرق طرابلس، فجر نفسه قرب بوابة الغيران، بمدخل منطقة جنزور الشرقي.

المصدر: وسائل إعلام ليبية