محاولة طرد لرئيس الحكومة اللبناني المكلف أثناء جولة تفقدية في بيروت (فيديو)

نشر رئيس الحكومة اللبناني المكلف مصطفى أديب فيديو يظهر محاولة طرده من منطقة الجميزة أثناء تفقده الأضرار التي نجمت عن انفجار مرفأ بيروت.

إقرأ المزيد

وقال أديب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أمس الاثنين: "أتفهم وبرحابة صدر غضب الشارع اللبناني المضطهد من السلطة الفاسدة، وأتعهد باتخاذ قرارات غير مسبوقة ببند محاربة الفساد، ولتكن صرخة هذه السيدة محفزا ودافعا لنا جميعا نحو لبنان جديد".

ويظهر الفيديو المتظاهرين وهم يصرخون قائلين إنهم لا يريدونه، مرددين عبارة "نحن الثورة"، واعتبروا أنه تابع للسلطة التي لا يريدونها.

هذا وأعلنت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية اللبنانية، أمس الاثنين، أن الرئيس ميشال عون استدعى مصطفى أديب لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد أن حصل على دعم غالبية النواب في البرلمان.

أتفهّم و برحابة صدر غضب الشارع اللبناني المضطهد من السلطة الفاسدة ،و اتعهّد باتخاذ قرارات غير مسبوقة ببند محاربة الفساد،و لتكن صرخة هذه السيدة محفزًا و دافعًا لنا جميعًا نحو لبنان جديد#مصطفي_أديب#لبنان_ينتفضpic.twitter.com/UOTDxnJBG1 — moustafa adib (@moustafa_adib) August 31, 2020

المصدر: RT