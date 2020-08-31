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إسرائيل تقرر إدخال الوقود وإعادة مساحة الصيد في غزة

أخبار العالم العربي

إسرائيل تقرر إدخال الوقود وإعادة مساحة الصيد في غزة
Reuters
غزة
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قررت إسرائيل إعادة فتح معبر كرم أبو سالم ليتابع عمله بشكل طبيعي بما يشمل تمرير الوقود والمحروقات، اعتبارا من يوم الثلاثاء.

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كما قررت السلطات الإسرائيلية إعادة مسافة الصيد إلى 15 ميلا بحريا لصيادي غزة.

وجاء القرار إلاسرائيلي عقب إعلان التوصل إلى اتفاق تهدئة في قطاع غزة بوساطة قطرية.

وقال التلفزيون الإسرائيلي نقلا عن وحدة التنسيق في الحكومة الإسرائيلية إن عودة السياسة المدنية تجاه قطاع غزة مشروطة باستمرار الحفاظ على الهدوء.

وأضافت الوحدة: "إذا لم تلتزم حماس التي تتحمل المسؤولية عما يجري في القطاع، فإن إسرائيل ستتخذ الإجراءات الضرورية ردا على ذلك".

المصدر: وكالة "معا"

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