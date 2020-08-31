بيان رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة حول اتفاق التهدئة في القطاع

أعلن السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، نجاح الجهود والاتصالات التي أجراها مؤخرا للوصول لاتفاق التهدئة ووقف التصعيد في غزة.

وأكد العمادي أن الاتصالات والمباحثات التي أجراها خلال الأيام الماضية أسفرت أخيرا عن التوصل لتفاهمات تثبيت الهدوء وعودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل التصعيد، تمهيدا لتنفيذ عدد من المشاريع التي تخدم أهالي قطاع غزة وتساهم في التخفيف من آثار الحصار المفروض عليهم منذ سنوات.

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وأضاف أن الإعلان عن الوصول لاتفاق تهدئة جاء بعد اتصال هاتفي بين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية المتواجد حاليا خارج غزة، "سعيا من دولة قطر لاحتواء الأوضاع الراهنة وتجنيب سكان قطاع غزة ويلات الحروب وتشديد الحصار".

وقال: "قيادة حماس في غزة كانت على قدر عال من المسؤولية حتى توصلنا لهذا الاتفاق، مراعاة للظروف والأوضاع الصعبة التي يعيشها سكان القطاع وأخطرها انتشار وباء كورونا في قطاع غزة".

وكانت حركة "حماس" قد أعلنت مساء اليوم الاثنين عن التوصل إلى اتفاق للتهدئة مع إسرائيل، بعد أسابيع من التصعيد.

المصدر: RT