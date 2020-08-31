 
مباشر
عاجل
حماس تعلن التوصل إلى تفاهم مع إسرائيل لاحتواء التصعيد في غزة

حمدوك يتعهد بإدارة الحوار لتجاوز مظالم الماضي

أخبار العالم العربي

حمدوك يتعهد بإدارة الحوار لتجاوز مظالم الماضي
Reuters
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/on0y

تعهد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، بإدارة الحوار لتجاوز مظالم الماضي والتوصل لحكومة مستقرة تضمن العدالة والمساواة والتنمية والمشاركة لكل السودانيين في إدارة شؤون بلادهم.

إقرأ المزيد
السودان يوقع اتفاق سلام مع جماعات متمردة من دارفور والمناطق الجنوبية
السودان يوقع اتفاق سلام مع جماعات متمردة من دارفور والمناطق الجنوبية

وقال خلال حفل توقيع "اتفاق سلام جوبا" بالأحرف الأولى يوم الاثنين بمدينة جوبا، إن ما أنجز اليوم سيضع لبنة قوية جدا لبناء الدولة السودانية الجديدة، مؤكدا أن هذا الاتفاق يعد نموذجا قدمه الوفدان في تجاوز خلافات ومرارت الماضي.

وأضاف: "هذا الاتفاق قـد فتح الباب لطريق صعب وطويل ولكن سنعبره وننفذه معا"، مؤكدا ضرورة وضع مصلحة الوطن والشعب نصب الأعين.

ووجه حمدوك رسالة "للحركة الشـعبية لتحرير السودان" بقيادة عبد العزيز آدم الحلو، و"حركة تحرير السودان" بقيادة عبـد الواحد محمد نور، بأن الحكومة في انتظارهما.

وشدد على ضرورة انضمامهما لهذا السلام الذي سيتم مناقشته والتوصل لاتفاق وطني شامل يضمن إكمال بناء السلام والاستقرار في السودان.

المصدر: وكالة الأنباء السودانية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا