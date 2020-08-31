حمدوك يتعهد بإدارة الحوار لتجاوز مظالم الماضي

تعهد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، بإدارة الحوار لتجاوز مظالم الماضي والتوصل لحكومة مستقرة تضمن العدالة والمساواة والتنمية والمشاركة لكل السودانيين في إدارة شؤون بلادهم.

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وقال خلال حفل توقيع "اتفاق سلام جوبا" بالأحرف الأولى يوم الاثنين بمدينة جوبا، إن ما أنجز اليوم سيضع لبنة قوية جدا لبناء الدولة السودانية الجديدة، مؤكدا أن هذا الاتفاق يعد نموذجا قدمه الوفدان في تجاوز خلافات ومرارت الماضي.

وأضاف: "هذا الاتفاق قـد فتح الباب لطريق صعب وطويل ولكن سنعبره وننفذه معا"، مؤكدا ضرورة وضع مصلحة الوطن والشعب نصب الأعين.

ووجه حمدوك رسالة "للحركة الشـعبية لتحرير السودان" بقيادة عبد العزيز آدم الحلو، و"حركة تحرير السودان" بقيادة عبـد الواحد محمد نور، بأن الحكومة في انتظارهما.

وشدد على ضرورة انضمامهما لهذا السلام الذي سيتم مناقشته والتوصل لاتفاق وطني شامل يضمن إكمال بناء السلام والاستقرار في السودان.

المصدر: وكالة الأنباء السودانية