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محمد السادس يبحث مع شي التعاون الاقتصادي ومكافحة "كوفيد-19"

أخبار العالم العربي

محمد السادس يبحث مع شي التعاون الاقتصادي ومكافحة
hespress.com
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أعلن الديوان الملكي المغربي اليوم الاثنين، أن الملك محمد السادس أجرى مباحثات هاتفية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، ركزت على التعاون الاقتصادي والتبادل الثقافي ومكافحة كورونا.

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وقال الديوان الملكي إن "المحادثات تطرقت إلى تطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات، ولاسيما الحوار السياسي، والتعاون الاقتصادي والمبادلات الثقافية والإنسانية، كما تطرقت إلى الشراكة بين البلدين في مجال محاربة كوفيد 19".

وورد في بيان الديوان الملكي: "شكلت المباحثات الهاتفية أيضا، فرصة لتقديم الشكر لجمهورية الصين الشعبية لدعمها ومواكبتها للإجراءات الاحترازية الصارمة التي اتخذتها المملكة المغربية من أجل الحد من انتشار الوباء، وذلك سواء على صعيد المعدات الطبية ووسائل الكشف المخبري أو في مجال تبادل المعلومات والخبرات".

وختم البيان: "المحادثات بين الملك محمد السادس وشي تناولت أيضا المراحل المقبلة للتعاون العملي بين المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية في إطار جهود مكافحة جائحة كوفيد19".

المصدر: هيسبريس

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