بالصور.. "هدية العمر" من خال لابن شقيقته بعد نجاحه في دبلوم الصنايع بمصر

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بإعلان شاب يدعى يوسف جمال عبر "فيسبوك" عن تلقيه "هدية العمر" من خاله بعد حصوله على 68% في دبلوم الصنايع.

ونشر الشاب المصري منشورا عبر صفحته في "فيسبوك" يعبر فيه عن فرحته البالغة بعد أن أهداه خاله عبد الرحمن ربع مليون جنيه، وكتب: "الحمد لله نجحت بنسبة 68% ودي احلا هديه جتلي من خالي اخو أمي اللي برة مصر .. سعر العربية اللي عجباني".

ونقل موقع "صدى البلد" عن يوسف قوله إن ثمن السيارة 250 ألف جنيه، وعندما علم خاله برغبته في شرائها قرر إهداءه المبلغ اللازم.

وأكد أن هذه هي المرة الأولى التي يهدي فيها أحد أفراد العائلة مبلغا كهذا، وأرجع ذلك إلى علاقته القوية بخاله المقيم في دولة عربية منذ فترة طويلة.

وأضاف أن خاله وعده بإرسال هدية مميزة له إذا نجح، وتوقع أنها قد تكون هاتفا، حتى تفاجأ بتحويله لهذا المبلغ لشراء السيارة التي تمنى امتلاكها.

وتفاعل عدد كبير من مستخدمي "فيسبوك" مع منشور الطالب يوسف، معبرين عن دهشتهم.

المصدر: RT + "صدى البلد"