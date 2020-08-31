رئيس وزراء الكويت يبلغ الحكومة بتحسن صحة أمير البلاد

أبلغ رئيس مجلس الوزراء الكويتي صباح خالد الحمد الصباح، حكومة البلاد بتحسن الحالة الصحية لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وأعلنت الحكومة الكويتية في تغريدة نشرتها اليوم الاثنين عبر "تويتر"، أن رئيس مجلس الوزراء أحاطها بالتحسن الذي تشهده الحالة الصحية للأمير.

وأعلن الديوان الأميري الكويتي أن أمير البلاد البالغ من العمر 91 عاما والذي يحكم الكويت منذ عام 2006، غادر فجر الـ22 من يوليو إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج.

وجرى ذلك بعد أن ذكر مكتب أمير الكويت أنه خضع يوم 19 يوليو، لعملية جراحية تكللت بالنجاح، دون ذكر طبيعتها وتفاصيلها.

المصدر: RT