مصر.. تعليق أممي على حادث تعدي مستشارة النيابة الإدارية على ضابط

أكدت أسرة الأمم المتحدة في مصر تعليقا على واقعة التعدي على ضابط في الشرطة، التزامها الكامل بالقوانين المصرية، واحترامها لجميع أجهزة الدولة وكل العاملين بها أثناء تأدية عملهم.

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وأعلنت أسرة الأمم المتحدة رفضها أي تجاوز يتم باسمها، مؤكدة أنه وبموجب ميثاق الأمم المتحدة لا توجد امتيازات أو حصانات تعفي موظفي الأمم المتحدة من مراعاة القوانين وأنظمة الدول المضيفة.

وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة، قد ألقت الاثنين القبض على سيدة تبين من التحريات أنها تعدت على مقدم قائد حرس محكمة مصر الجديدة أثناء تأدية عمله، ومزقت ملابسه لأنه طالبها بارتداء الكمامة.

وقام أحد المتواجدين داخل المحكمة التي شهدت الواقعة بتصويرها ونشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعى وتم ضبط المتهمة، وإحالتها إلى نيابة النزهة للتحقيق.

وأمرت جهات التحقيق بإخلاء سبيل المتهمة بكفالة مالية قدرها 2000 جنيه، وتبين من التحقيقات أن المتهمة كانت داخل محكمة مصر الجديدة ووقعت مشادة كلامية بينها وقائد الحرس واعتدت عليه بالسب والقذف، وقامت بنزع الرتب من بزته الرسمية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية