تعليق أمير سعودي على عبور طائرة إسرائيلية أجواء بلاده

علق الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز على سماح بلاده بعبور طائرة إسرائيلية تقل وفدا إسرائيليا وأمريكيا إلى الإمارات، ووجه اتهامات لقطر و"إعلام ومرتزقة".

وقال في تغريدة على "تويتر": سمح لطائرة إسرائيلية تقل مسؤولين أمريكيين إلى أبوظبي بعبور أجوائنا فانبرى إعلام ومرتزقة ذنب إسرائيل في المنطقة منذ انقلاب الابن على أبيه يشتمنا ويخوننا".

سُمِح لطائرة اسرائيلية تقل مسؤولين أمريكيين الى أبوظبي بعبور أجوائنا فانبرى اعلام ومرتزقة ذَنَب اسرائيل في المنطقة -منذ انقلاب الإبن على أبيه -يشتمنا ويخوننا .. هذا الذنب أو هذه الدولة هي الضامنة لأمن اسرائيل باعطائها حماس مبالغ شهرية بأمر رئيس الموساد شريطة التهدئة..ياللقرف🤮 — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز (@abdulrahman) August 31, 2020

وأضاف: "هذا الذنب أو هذه الدولة هي الضامنة لأمن إسرائيل بإعطائها حماس مبالغ شهرية بأمر رئيس الموساد شريطة التهدئة.. يا للقرف".

لولا أن السعودية دولة مبادئ صادقة وليست دولة عنتريات وشعارات وخطب رنانة لا تسمن وتغني من جوع كحال دول ابتليت بها القضية الفلسطينية ولم تقدم لها عشر ما قدمت السعودية..لولا هذا لكان السؤال البسيط مشروعًا: إن كنت سأشتم وليس لي علاقات مع اسرائيل فما الفرق إن حدثت هذه العلاقات؟ — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز (@abdulrahman) August 31, 2020

المصدر: "تويتر"