 
مباشر

تعليق أمير سعودي على عبور طائرة إسرائيلية أجواء بلاده

أخبار العالم العربي

تعليق أمير سعودي على عبور طائرة إسرائيلية أجواء بلاده
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/on04

علق الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز على سماح بلاده بعبور طائرة إسرائيلية تقل وفدا إسرائيليا وأمريكيا إلى الإمارات، ووجه اتهامات لقطر و"إعلام ومرتزقة".

وقال في تغريدة على "تويتر": سمح لطائرة إسرائيلية تقل مسؤولين أمريكيين إلى أبوظبي بعبور أجوائنا فانبرى إعلام ومرتزقة ذنب إسرائيل في المنطقة منذ انقلاب الابن على أبيه يشتمنا ويخوننا".

وأضاف: "هذا الذنب أو هذه الدولة هي الضامنة لأمن إسرائيل بإعطائها حماس مبالغ شهرية بأمر رئيس الموساد شريطة التهدئة.. يا للقرف".

المصدر: "تويتر"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا