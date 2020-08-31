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المصريون يدشنون حملة بعد إعلان السيسي استعداده لترك حكم مصر (صور)

أخبار العالم العربي

المصريون يدشنون حملة بعد إعلان السيسي استعداده لترك حكم مصر (صور)
Reuters
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دشن المصريون هاشتاغا جديدا تصدر التريند في مصر على موقع التواصل الاجتماعي، بعنوان "كمل يا سيسي" بعد إعلان الرئيس المصري استعداده لترك حكم مصر.

المصريون يدشنون حملة بعد إعلان السيسي استعداده لترك حكم مصر (صور)
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وحرص المصريون على الإشادة بإنجازات الرئيس المصري، ورصدها منذ توليه رئاسة البلاد في السنوات الأخيرة.

المصريون يدشنون حملة بعد إعلان السيسي استعداده لترك حكم مصر (صور)

وكان السيسي قد أعلن عن استعداده لترك حكم مصر قائلا: "يا نوقف ونبني دولة مضبوطة أو أترك مكاني وأمشي من هنا ويأتي شخص ثان يتولى قيادة البلاد ويضيعها ويخربها زي محنا شايفين".

المصريون يدشنون حملة بعد إعلان السيسي استعداده لترك حكم مصر (صور)

المصدر: وسائل إعلام مصرية

 

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