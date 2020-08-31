المغرب.. توقيف 12 شخصا للاشتباه بارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط بتهريب المخدرات

أوقف الأمن المغربي 12 شخصا بينهم قاصران، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

وذكر بيان للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم توقيف المشتبه فيهم بشاطئ مدينة أكادير، حيث كشفت الأبحاث والتحريات الأولية المنجزة أن خمسة منهم ينشطون في التهريب الدولي للمخدرات وتنظيم الهجرة السرية، بينما تبين أن السبعة الباقين، بما فيهم القاصران، كانوا مرشحين للهجرة غير المشروعة.

وأضاف أن عمليات التفتيش أسفرت عن حجز سيارة خفيفة بداخلها سترة للسباحة وطوقين للنجاة، علاوة على 18 حزمة من "مخدر الشيرا" يبلغ مجموع وزنها 463 كيلوغراما.

المصدر: وكالة الأنباء المغربية