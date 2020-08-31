مصر.. فيديو جديد لواقعة التعدي على ضابط شرطة

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطعا مصورا جديدا لواقعة اعتداء نهى الإمام المستشارة بالنيابة الإدارية على المقدم وليد عسل الضابط بمحكمة مصر الجديدة.

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ويظهر الفيديو تفاصيل جديدة عن المقطع المصور الأول حيث اشتبكا بالأيدي ثم تركها الضابط عائدا إلى مكتبه في الدور الأرضي لكن المستشارة طاردته مرة أخرى وظلت تصرخ.

ويظهر الفيديو محاولة الموجودين بالمحكمة الفصل بين السيدة والضابط لكن محاولتهم باءت بالفشل.

وظهر في الفيديو اشتباك بالأيدي بينهما لحظة محاولتها أخذ هاتفها المحمول منه.

المصدر: وسائل إعلام مصرية