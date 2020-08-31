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بعد بيروت.. ماكرون يتوجه إلى بغداد الأربعاء

أخبار العالم العربي

بعد بيروت.. ماكرون يتوجه إلى بغداد الأربعاء
AFP
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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أعلنت مصادر حكومية عراقية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيؤدي أول زيارة رسمية له إلى العراق يوم الأربعاء، تعبيرا عن وقوف بلاده إلى جانب بغداد في وجه الأزمة التي تعصف بها.

ويعد ماكرون أرفع مسؤول يزور العراق منذ تولي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي رئاسة الحكومة في مايو الماضي، وتستغرق الزيارة يوما واحدا بعد زيارته لبيروت.

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وقال مصدر في الحكومة العراقية يوم الاثنين إن "الرئيس ماكرون سيلتقي رئيس الوزراء، والرئيس العراقي، ومن المأمول أن يجري محادثات مع سياسيين فاعلين".

وأكد مسؤولان عراقيان آخران خبر الزيارة لكن قصر الإليزيه لم يؤكدها حتى الآن.

ووفقا لمصادر عراقية، ستركز الزيارة على السيادة العراقية، في ظل إصرار بغداد على السير على طريق مستقل بعيدا عن المواجهة بين حليفيها واشنطن وطهران.

المصدر: أ ف ب

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