إيفانكا ترامب تعلق على الرحلة الجوية بين تل أبيب وأبو ظبي

علقت إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي على ما أسمته بـ"الحدث التاريخي" للرحلة الجوية الإسرائيلية بين تل أبيب وأبو ظبي عبر الأجواء السعودية.

وذكرت إيفانكا عبر تغريدة نشرتها في "تويتر، أنه تمت كتابة كلمة "سلام" على متن الطائرة باللغات العربية والعبرية والإنجليزية تكريما للمناسبة لإعطاء معنى جديد للتحية التقليدية "اذهب بسلام".

This morning’s historic Israel-Abu Dhabi commercial flight, the first ever, flew over Saudi airspace.



The word “Peace” was written on the plane in Arabic, Hebrew and English to honor the occasion giving a new meaning to the traditional greeting of 'go in peace.’ 🕊🕊🕊 pic.twitter.com/TPRka4FgZi — Ivanka Trump (@IvankaTrump) August 31, 2020

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وكان مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، زوج إيفانكا قد شكر لدى وصول الطائرة الإسرائيلية إلى الإمارات، السعودية لموافقتها على مرور الرحلة إلى أبوظبي في أجوائها.

وقال كوشنر من أبوظبي إن السلام الذي أبرمه القادة الإماراتيون والإسرائيليون مرغوب فيه أيضا من شعبيهما.

وحطت اليوم الاثنين طائرة "بوينغ" التابعة لشركة "العال" الإسرائيلية في مطار أبو ظبي في أول رحلة مباشرة ومن دون توقف بين البلدين.

المصدر: تويتر