 لافروف يلتقي وفد "الإرادة الشعبية" و"مسد" في موسكو

قال قدري جميل، أمين عام حزب الإرادة الشعبية في سوريا، إن اللقاء المشترك بين وفدي الإرادة الشعبية ومجلس سوريا الديمقراطية، بدأ مع وفد الخارجية الروسية، برئاسة الوزير سيرغي لافروف.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، تم في موسكو التوقيع على مذكرة تفاهم بين مجلس سوريا الديمقراطية وحزب الإرادة الشعبية.

ووقع الوثيقة، قدري جميل أمين عام حزب الإرادة الشعبية، وإلهام أحمد رئيسة الهيئة التنفيذية في مجلس سوريا الديمقراطية.

المصدر: وكالات