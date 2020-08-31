لافروف يؤكد عزم روسيا مواصلة الإسهام في الحوار بين الأطراف السورية

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال لقاء مع وفدين من "مجلس سوريا الديمقراطية" وحزب "الإرادة الشعبية" السوري المعارض، عزم روسيا الإسهام في الحوار بين الأطراف السورية.

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وأكدت الخارجية الروسية، في بيان، أن لافروف عقد، اليوم الاثنين، اجتماعا مع رئيسة الهيئة التنفيذية في "مجلس سوريا الديمقراطية"، إلهان أحمد، والأمين العام لحزب "الإرادة الشعبية" السوري المعارض، قدري جميل، حيث تم خلال المحادثات "بحث مفصل للقضايا الملحة للتسوية السورية في سبيل التوصل إلى اتفاق شامل بين الأطراف في سوريا بناء على أساس القرار رقم 2254 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وشدد لافروف، حسب البيان، على "استعداد روسيا الثابت لمواصلة الإسهام في تمرير حوار شامل وبناء بين الأطراف السورية في مصلحة إعادة وتعزيز سيادة سوريا ووحدتها ووحدة أراضيها في أسرع وقت ممكن، مع تهيئة ظروف ملائمة للتعايش المنسجم والتقدم لكل المكونات الدينية والعرقية في المجتمع السوري".

وأبلغ كل من أحمد وجميل لافروف بالتوقيع على مذكرة تفاهم بين "مجلس سوريا الديمقراطية" وحزب "الإرادة الشعبية" نتيجة محادثاتهما في موسكو في وقت سابق من الاثنين.

المصدر: RT