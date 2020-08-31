بوغدانوف يبحث مع المستشار الخاص لعقيلة صالح الأزمة الليبية

بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف مع السفير عبد الباسط البدري المبعوث الشخصي والمستشار الخاص لرئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح آخر مستجدات الأزمة الليبية.

وتسلم بوغدانوف رسالة من رئيس المجلس، بخصوص آخر المستجدات على الساحة الليبية.

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كما تطرق الاجتماع الى مخرجات مؤتمر برلين وجنيف والقاهرة، وأكد الجانبان على التنسيق الكامل مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بخصوص إيجاد تسوية سياسية جادة وشاملة للوضع على الساحة الليبية.

المصدر: RT