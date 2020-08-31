مصادر بالخارجية الكويتية: المواطن المعتقل في لندن ليس كويتيا بل من "البدون"

قالت مصادر لصحيفة "الراي" الكويتية، إن الرجل الذي تم القبض عليه في بريطانيا، ليس كويتيا، بل إنه من فئة المقيمين بصورة غير قانونية "البدون"، وقد تم إطلاق سراحه بعد التحقيق معه.

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وكشفت المصادر أن الرجل كان في الطائرة وكتب عبارات داخل حمام الطائرة عن رغبته في الحصول على اللجوء في بريطانيا، مشيرة إلى أن الشرطة البريطانية أطلقت سراحه بعد التحقيق معه.



وأوضحت سفارة الكويت في لندن، بأنها قد بادرت فور علمها بالموضوع بالتواصل مع السلطات البريطانية المعنية، وتبين بأن المشتبه به ليس كويتيا، وإنما من فئه غير محددي الجنسية.

وأشارت السفارة إلى أن طاقم الطائرة عثر على ورقة داخل دورة المياه تم الاشتباه في محتواها، وفور وصول الطائرة إلى لندن تم التحقيق ‏مع الرجل من قبل السلطات البريطانية وتم إطلاق سراحه بعد التأكد من عدم وجود أيه شبهات عليه.

المصدر: الراي