 
مباشر

مصرع ثلاثة وإصابة آخرين في انفجارين منفصلين بالإمارات

أخبار العالم العربي

مصرع ثلاثة وإصابة آخرين في انفجارين منفصلين بالإمارات
وسائل إعلام إماراتية
انفجار في الإمارات
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/omxf

قالت الشرطة الإماراتية إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب آخرون بجروح الاثنين في انفجارين منفصلين أحدهما في العاصمة أبوظبي والآخر في دبي، المركز السياحي في البلاد.

إقرأ المزيد
الطائرة الإسرائيلية تحط في أبو ظبي في أول رحلة مباشرة ومن دون توقف
الطائرة الإسرائيلية تحط في أبو ظبي في أول رحلة مباشرة ومن دون توقف

وذكر المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي أن شخصين قتلا في الانفجار الذي وقع في العاصمة، والذي قالت صحيفة "ذا ناشيونال" إنه وقع في مطعمي كيه.إف.سي وهارديز بشارع راشد بن سعيد.

وقالت شرطة أبوظبي إن الانفجار أوقع عدة إصابات تتراوح بين بسيطة ومتوسطة وتم إجلاء سكان المبنى والمناطق المحيطة.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي "حسب التحقيقات الميدانية تم تحديد أسباب الحادث والذي نتج عن خطأ في تأمين تمديدات الغاز مما تسبب بتسربه بعد إنهاء عملية التعبئة الدورية".

وأظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وبثتها وسائل الإعلام المحلية أضرارا جسيمة لحقت بالمطعمين وانبعاث سحابة من الدخان الأبيض من الطابق الأرضي بالمبنى.

وفي دبي، أفادت وسائل إعلام محلية بأن شخصا لقي حتفه في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين عندما انفجرت أسطوانة غاز في مطعم.

وأضافت صحيفة "ذا ناشيونال" المملوكة لأبوظبي، نقلا عن المتحدث باسم الدفاع المدني بدبي، أن الانفجار أدى لنشوب حريق ألحق أضرارا بالطابق الأرضي من المبنى.

وذكرت أنه جرت السيطرة على الحريق في غضون 33 دقيقة.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا