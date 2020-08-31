نتنياهو حول عبور الطائرة الإسرائيلية أجواء السعودية: هذا يوم تاريخي

نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقطع فيديو عبر "تويتر" يظهره متحدثا عبر الهاتف مع وفده المتجه على متن طائرة "العال" إلى أبو ظبي عبر الأجواء السعودية.

وقال نتنياهو، وهو يشير بيده إلى المسار الذي اتخذته الطائرة فوق السعودية: "هذا يوم تاريخي، أنتم سافرتم بطائرة إسرائيلية في أول رحلة عبر الأجواء السعودية".

وأضاف: "في طريقكم لاتفاق سلام مع الإمارات المتحدة، لقد عملت من أجل هذا في السنوات الأخيرة ولطالما آمنت بأنه من الممكن تحقيق السلام مقابل السلام، من أجل السلام بحد ذاته".

התרגשתי לשוחח בטלפון עם המשלחת הישראלית לאבו דאבי בדרך לעשיית שלום היסטורי.



אחרי מאמצים אדירים שהובלתי במשך שנים, סוף כל סוף הבאנו ״שלום תמורת שלום״. 🇮🇱🕊🇦🇪 pic.twitter.com/W5apdskHuo — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) August 31, 2020

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من جهته، وإثر نزوله في المطار من الطائرة التي أقلته مع الوفد الإسرائيلي إلى أبو ظبي، وجه جاريد كوشنر، صهر ومستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الشكر للسعودية لموافقتها على مرور الرحلة عبر أجوائها.

المصدر: RT