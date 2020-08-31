الطائرة الإسرائيلية تحط في أبو ظبي في أول رحلة مباشرة ومن دون توقف

حطت طائرة "بوينغ" التابعة لشركة "العال" الإسرائيلية قبل لحظات في مطار أبو ظبي في أول رحلة مباشرة ومن دون توقف بين البلدين.

وقبل ذلك بقليل نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فيديو عبر "تويتر" يظهره متحدثا عبر الهاتف مع الوفد الإسرائيلي الموجود على متن الطائرة، وهو يشير بيده إلى المسار الذي اتخذته الطائرة فوق السعودية، قائلا: "هذا يوم تاريخي، أنتم سافرتم بطائرة إسرائيلية في أول رحلة عبر الأجواء السعودية".

وأضاف: "في طريقكم لاتفاق سلام مع الإمارات المتحدة، لقد عملت من أجل هذا في السنوات الأخيرة ولطالما آمنت بأنه من الممكن تحقيق السلام مقابل السلام، من أجل السلام بحد ذاته".

وتابع: "انقلوا تحياتي إلى أصدقائنا في أبو ظبي "أهلا وسهلا" مني ومن شعب إسرائيل".

התרגשתי לשוחח בטלפון עם המשלחת הישראלית לאבו דאבי בדרך לעשיית שלום היסטורי.



אחרי מאמצים אדירים שהובלתי במשך שנים, סוף כל סוף הבאנו ״שלום תמורת שלום״. 🇮🇱🕊🇦🇪 pic.twitter.com/W5apdskHuo — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) August 31, 2020