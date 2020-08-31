بعد إقلاعها من تل أبيب.. الطائرة الإسرائيلية المتجهة إلى أبو ظبي تدخل المجال الجوي السعودي
أفادت مواقع لتتبع حركة الطائرات بأن طائرة "العال" الإسرائيلية التي تقل وفدا أمريكيا إسرائيليا من تل أبيب إلى أبوظبي دخلت المجال الجوي السعودي.
وأظهرت بيانات موقع "Flightradar24" أن رحلة طيران "العال" (إي.إل.واي971) عبرت الحدود الأردنية السعودية بعد حوالي 25 دقيقة من إقلاعها، متجهة إلى منطقة الجوف في شمال السعودية.
Historic. El Al flight #LY971 flying over #Saudi Arabia after taking off from #Israel. Via @flightradar24pic.twitter.com/j16sWkatMf— Anuj Chopra (@AnujChopra) August 31, 2020
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت أمس نقلا عن مصادر مطلعة بأن أن السعودية وافقت على أن تجري الرحلة التجارية الأولى في التاريخ من إسرائيل إلى الإمارات، عبر أجواء المملكة.
المصدر: "رويترز"