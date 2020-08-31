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بعد إقلاعها من تل أبيب.. الطائرة الإسرائيلية المتجهة إلى أبو ظبي تدخل المجال الجوي السعودي

أخبار العالم العربي

بعد إقلاعها من تل أبيب.. الطائرة الإسرائيلية المتجهة إلى أبو ظبي تدخل المجال الجوي السعودي
Reuters
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أفادت مواقع لتتبع حركة الطائرات بأن طائرة "العال" الإسرائيلية التي تقل وفدا أمريكيا إسرائيليا من تل أبيب إلى أبوظبي دخلت المجال الجوي السعودي.

وأظهرت بيانات موقع "Flightradar24" أن رحلة طيران "العال" (إي.إل.واي971) عبرت الحدود الأردنية السعودية بعد حوالي 25 دقيقة من إقلاعها، متجهة إلى منطقة الجوف في شمال السعودية.

بعد إقلاعها من تل أبيب.. الطائرة الإسرائيلية المتجهة إلى أبو ظبي تدخل المجال الجوي السعودي
https://www.flightstats.com/
مسار الرحلة

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المصدر: "رويترز"

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