السفير الهولندي لدى ليبيا يثير مجددا قضية اختفاء 10000 شخص

من جديد، أثار السفير الهولندي لدى ليبيا لارس تومرز، قضية 10000 مفقود في هذا البلد، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للاختفاء القسري.

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وكتب السفير الهولندي على حسابه في "تويتر" بهذه المناسبة، مشيرا إلى أنه كان قد سلط الضوء في 22 يوليو الماضي على هذه القضية المهمة، في إطار مجموعة عمل القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان التابعة لعملية برلين الخاصة بليبيا.

اليوم هو اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري. في 22 يوليو, سلطنا الضوء على هذه القضية المهمة كجزء من مجموعة عمل القانون الدولي الإنساني وحقوق الانسان تحت عملية برلين، وسنواصل العمل لدعم #الليبيين في إيجاد الحقيقة والعدالة و #المساءلةhttps://t.co/gldbTFIv8q — سفير هولندا في ليبيا 🇳🇱🇱🇾 (@NLambLib) August 30, 2020

وأكد الدبلوماسي الهولندي مواصلة العمل لدعم الليبيين، والتوصل إلى الحقيقة والعدالة والمساءلة بهذا الشأن.

المصدر: تويتر