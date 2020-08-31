وزيرة التضامن المصرية تتخذ إجراءات جديدة بعد تحرش طباخ بفتاتين في دار أيتام

كشفت وزيرة التضامن المصرية نيفين القباج عن تعرض فتاتين للتحرش من قبل طباخ بأحد دور الأيتام في مصر القديمة، وأن النيابة العامة ألقت القبض على الجاني، وهو محبوس الآن.

وأضافت في مقابلة مع قناة "المحور"، أنه تم التواصل مع الفتاتين وجرى توفير أخصائيين نفسيين لهما.

ولفتت إلى تخصيص مبلغ كبير لتطوير دور الأيتام على جميع المستويات، مضيفة أن الوزارة تعد حملة إعلامية حول طلبات كفالة الأطفال الأيتام.

وأشارت إلى أن الوزارة بدأت بالتوسع في إجراءات طلبات كفالة الأطفال، منوهة بتلقي العديد من الطلبات من قبل أسر كثيرة، يتم بحثها حاليا.

ونوهت بأن الوزارة تدرس مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وضع كاميرات مراقبة في دور الأيتام، لحمياتهم من التحرش والمحافظة على سلامتهم وحقوقهم.

المصدر: وسائل إعلام مصرية