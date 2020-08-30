مصر تدين استهداف الحوثيين مطار أبها الدولي

دانت مصر استهداف الحوثيين مطار أبها الدولي في السعودية بطائرة مسيرة، تمكنت قوات التحالف العربي من اعتراضها وتفجيرها قبل بلوغها مبنى المطار.

وقالت الخارجية المصرية في بيان على "فيسبوك" يوم الأحد: "تعرب مصر عن بالغ إدانتها لقيام ميلشيا الحوثي باستهداف مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك باستخدام طائرة مخخفة بدون طيار تم اعتراضها وإسقاطها من قبل القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن".

وأضافت: "تجدد مصر التأكيد على وقوفها حكومة وشعبا، مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الآثمة، ودعمها لما تتخذه المملكة من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها".

وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، اعتراضه طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" الحوثية باتجاه مطار أبها الدولي السعودي.

المصدر: RT