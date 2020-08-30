النائب العام المصري للسفير الصيني: التحقيقات ضد مسؤولي الشركة الصينية بقضية حنين حسام مستمرة

أكد النائب العام المصري إن النيابة العامة في بلاده مستقلة في أعمالها، ولا تتأثر بأي عوامل خارجية.

وأكد بيان صادر عن النائب العام نشر مساء يوم الأحد على الصفحة الرسمية للنيابة العامة المصرية، تأكيده للسفير الصيني لياو ليتشيانع الذي التقاه اليوم بمكتبه بالقاهرة، أن التحقيقات ضد مسؤولي الشركة الصينية "بيجو" تتم وفقا لصحيح القانون.

وأضاف: "التحقيقات ضد مسؤولي الشركة الصينية المذكورة تجري وفق صحيح القانون، في ظل التفرقة بين المسؤولية الفردية ومسئولية الشركة، والتي لذلك لم تتخذ أية إجراءات تحفظية ضدها، مؤكدا استمرارية التحقيقات حتى تاريخه" وأن النيابة العامة مستقلة في أعمالها ولا تتأثر بأي عامل خارجي.

وصرح بأن التعاون مستمر بين السفارة ومكتب النائب العام، وأعرب عن ترحيبه بالتعاون القضائي المشترك مع النيابة العامة الصينية.

من جهته، أكد السفير الصيني أن شركة "بيجو" الصينية تتفهم الجرم المرتكب من قبلها، وتلتزم بكافة الإجراءات القانوينة المصرية وعادات وتقاليد المجتمع، وذلك بعد حديثه عن المصرية حنين حسام المتهمة في قضية عرفت إعلاميا في مصر بـ"فتيات تيك توك".

وكان النائب العام المصري قد أمر بإحالة المتهمتين حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين إلى المحاكمة الجنائية مع استمرار حبسهم.

واتهم المدعي العام الفتاتين بـ"التعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وإنشائهما وإدارتهما حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية وتطبيق "تيك توك" لارتكاب تلك الجريمة، واشتراك الباقين معهم في الجريمتين المشار إليهما".

المصدر: RT