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الكاظمي يقرر تشكيل لجنة تحقيق بقضايا "الفساد الكبرى"

أخبار العالم العربي

الكاظمي يقرر تشكيل لجنة تحقيق بقضايا
مصطفى الكاظمي
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قرر رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، تشكيل لجنة تحقيق تختص بقضايا "الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية".

وقال في كلمة له بمناسبة ذكرى عاشوراء: "يجب الاستفادة من دروس الإمام الحسين... العراقيون حولوا دروس التاريخ إلى مادة إنتاج مجتمعي".

وأضاف: "بدأنا بإحصاء الجرحى وضحايا التظاهرات لنيل استحقاقاتهم، ولن نتوانى عن تطبيق القانون ضد المعتدين على الممتلكات العامة والخاصة، وسنواجه الاعتداء على الأجهزة الأمنية والملاكات الطبية بأشد الإجراءات القانونية".

وتابع: "الانتخابات المبكرة هي التزامنا الثابت أمام الشعب العراقي".

 

المصدر: RT

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