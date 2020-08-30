مصور بائع "الفريسكا": أحببته من أول نظرة ومصر فيها شباب مثل الورد (فيديو)

قال حاتم خاطر مصور فيديو بائع "الفريسكا"، إن الله أراد لهذا الطالب الخير، و"ربنا عارف إن البلد دي فيها رجالة وشباب زي الورد هم اللي هيبنوا المستقبل ومحتاج الناس تشوفه".

وأضاف في مداخلة تلفزيونية مساء الأحد، أن هناك العديد من الشباب الذين يقدرون قيمة العلم والعمل، ولديهم احترام لأنفسهم، مؤكدا أن مثل هؤلاء الشباب يحتاجون لتسليط الضوء عليهم.

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وأوضح أنه لاحظ الشاب يبيع "الفريسكا" أثناء وجوده على أحد الشواطئ، حيث قال: "كنت أجلس على الشاطئ ووجدت شابا ابتسامته جميلة، وأحببته من أول نظرة، فسألته عن دراسته وعلمت أنه متفوق بالثانوية العامة، وسجلت له الفيديو، كي يراه أصدقائي وأبنائي، ولم أكن أتوقع أن تحدث هذه الضجة، لكن الله أراد ذلك".

وأعرب عن أمله برؤية نماذج مشرفة أخرى مثل إبراهيم، مضيفا أنه ينشط في العمل التنموي منذ عدة سنوات.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للطالب إبراهيم عبد الناصر، وهو يبيع "الفريسكا" على أحد شواطئ الإسكندرية أعرب فيه عن رغبته في الالتحاق بكلية الطب.

وأعلن خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري بعد الفيديو، تخصيص منحة كاملة لكلية الطب جامعة الإسكندرية للشاب إبراهيم تقديرا لقناعته.

مصدر: وسائل إعلام مصرية