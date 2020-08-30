الأمن المصري يوضح ملابسات فيديو رجل حاول اقتحام منزل في القاهرة

كشفت مديرية أمن القاهرة ملابسات مقطع فيديو على موقع "فيسبوك" يظهر شخصا يحاول اقتحام منزل في حي روض الفرج شمال العاصمة.

وقال أمن القاهرة إن الأحداث المسجلة في الفيديو تعود إلى الـ9 من أغسطس الجاري، وأنها وقعت على خلفية مشاجرة بين ربة منزل وطليقها بسبب خلافات بينهما، قام خلالها بمحاولة اقتحام منزلها.

وألقي القبض على الرجل وتم إحالته إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وأظهر الفيديو المتداول ربة المنزل المذكرة وهي تستغيث بالشرطة لإنقاذها من طليقها.

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT