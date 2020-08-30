حملة تضامن مع الفنانة السورية دانا جبر بعد ابتزازها ونشر صورها الجريئة

تضامن رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الممثلة السورية دانا جبر التي تعرضت لعملية ابتزاز تتعلق بنشر صور جريئة لها على موقع "إنستغرام"، من قبل شخص مجهول حسب ما قالت الفنانة السورية.

وكانت جبر علقت على نشر صورها الجريئة قائلة: "تؤكد الفنانة دانا جبر من خلال مكتبها الإعلامي أنها تتعرض لحملة تشويه شرسة لسمعتها من قبل شخص مجهول، في محاولة ابتزاز واضحة للنيل من سمعتها ونجوميتها دون أن يحدد مطلبا واضحا وراء فعلته".

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كما أكد المكتب الإعلامي الخاص بها أن ما يتم نشره من صور خاصة بها، هي صور قديمة جدا وصور شخصية بحتة غير معدة للتداول أو النشر وبعضها تعرض لتشويه وتركيب وتعديل بقصد الإساءة".

وأكدت الفنانة أنها ستلجأ إلى القضاء السوري المختص لإيقاف هذه الحملة المسيئة لها وإنصافها.

ورفض الكثيرون من النشطاء والجمعيات النسوية والمغردين حملة الابتزاز التي تعرضت لها الممثلة السورية.

وتفاعل بعض المغردين من خلال نشر وسوم "#متضامنون_مع_دانا_جبر" و"#الفضيحة_للمبتز" تعبيرا عن دعمهم لها ومطالبين بمحاسبة المسؤولين.

ويذكر أن دانا تنتسب لعائلة فنية عريقة ومرموقة، فهي حفيدة الفنان محمود جبر شقيق الفنان ناجي جبر، والفنانة هيفاء واصف شقيقة الفنانة القديرة منى واصف، وابنة شقيقة كل من النجمتين ليلى ومرح جبر.

وشاركت دانا في الكثير من الأعمال السورية واشتهرت بأدائها دور جميلة في مسلسل "باب الحارة".

المصدر: RT + وسائل تواصل اجتماعي