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وزيرة إماراتية تتحدث عن الفرص الكامنة في معاهدة السلام مع إسرائيل

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وزيرة إماراتية تتحدث عن الفرص الكامنة في معاهدة السلام مع إسرائيل
foodsecurity.gov.ae
وزيرة الدولة للأمن الغذائي والأمني الإماراتية، مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري.
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اعتبرت وزيرة الدولة الإماراتية للأمن الغذائي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، أن معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، تمنح فرصا جديدة لكلا الطرفين في قطاع الأمن الغذائي.

وقالت المهيري في تغريدة نشرتها مساء الأحد على "تويتر": "عقدت مع وزير الزراعة والتنمية الريفية الإسرائيلي ألون شوستر أولى محادثاتنا، وناقشنا حجم الفرص التي يمكن أن نجنيها نتيجة معاهدة السلام بين بلدينا في ملف الأمن الغذائي والمائي، الذي يحظى بأهمية كبيرة في كل من دولة الإمارات ودولة إسرائيل".

وأجرت المهيري وشوستر في 28 أغسطس، محادثات عن بعد أكدا خلالها حسب بيان إماراتي، على ضرورة الاستثمار في فرص التعاون الكبيرة والواعدة التي تنتظر البلدين نتيجة معاهدة السلام.

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وتعهد الوزيران "بالتعاون في المشاريع التي تتناول الأمن الغذائي والمائي التي تمثل أولوية كبيرة في كل من الإمارات وإسرائيل، بالإضافة إلى العديد من المجالات ذات الصلة وعلى رأسها البحث والتطوير، وتربية الأحياء المائية، والتقنيات الزراعية، وغيرها".

المصدر: RT + وسائل إعلام إماراتية

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