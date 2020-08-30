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مصر.. تأجيل محاكمة يوسف بطرس غالي بقضية كوبونات الغاز

أخبار العالم العربي

مصر.. تأجيل محاكمة يوسف بطرس غالي بقضية كوبونات الغاز
Reuters AA/KLG
من داخل محكمة مصرية -صورة تعبيرية-
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قررت محكمة جنوب القاهرة اليوم الأحد، تأجيل محاكمة يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق في القضية المعروفة بـ"كوبونات الغاز" لجلسة 27 سبتمبر، للتمكن من سماع شهود الإثبات.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في 23 أبريل 2013، بمعاقبة يوسف بطرس غالي بالسجن المؤبد غيابيا في القضية، وتقدم دفاعه بطلب إعادة إجراءات المحاكمة.

ونسبت النيابة له تهمة ارتكاب جرائم العدوان على المال العام، والإضرار العمدي به بما قيمته نحو 20 مليون جنيه، والتزوير في محررات رسمية.

وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا قيام يوسف بطرس غالي باستصدار موافقة أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق على التعاقد مع شركة "ثري إم إيجيبت ترادينغ ليمتد"، بوكالة شركة "إكسيل للنظم" على صفقة توريد 45 مليون دفتر (كوبونات) مؤمنة، ضمن مشروع تطوير أسلوب توزيع أسطوانات الغاز من خلال كوبونات مطبوعة.

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT

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