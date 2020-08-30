رغد صدام حسين تنفي توزيع صدقات عن روح والدها بالتعاون مع رجل أعمال

نفت رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين قيامها بتوزيع صدقات مالية للفقراء عن روح والدها بالتعاون مع أحد رجال الأعمال.

وانتشر على موقع التواصل الاجتماعي إعلان مزيف منسوب لرغد صدام حسين، يدعو المستخدمين لإرسال أسمائهم في رسائل للصفحة، مقابل الحصول على مبالغ مالية، سيتم تقديمها كـ"صدقات عن روح صدام حسين"، من قبل رغد حسين بالتعاون مع رجل أعمال يدعى لطيف يحيى.

إلا أن رغد حسين نفت أي علاقة لها بالإعلان المذكور، حيث دونت على صفحتها الرسمية في موقع تويتر: "ليس لدينا أي تعامل مباشر أو غير مباشر مع المدعو لطيف يحيى، وهذه الصفحة والمنشور عاريان من الصحة".

ليس لدينا اي تعامل مباشر او غير مباشر مع المدعو لطيف يحيى ،، و هذه الصفحة و المنشور عارٍ عن الصحة ...#رغد_صدام_حسين#رغد#صدام_حسين_المجيدpic.twitter.com/8bIY5SMatn — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) July 13, 2020

خبر عارٍ عن الصحة ، لا أساس له . pic.twitter.com/uzKBlHuSd2 — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) August 30, 2020

وكانت رغد حسين نفت قبل أشهر صحة مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمن تصريحات مفبركة للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، يتحدث فيها عن استخدام الولايات المتحدة فيروس كورونا ضد العراق خلال حرب الخليج الثانية.

المصدر: RT