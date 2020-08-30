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رغد صدام حسين تنفي توزيع صدقات عن روح والدها بالتعاون مع رجل أعمال

أخبار العالم العربي

رغد صدام حسين تنفي توزيع صدقات عن روح والدها بالتعاون مع رجل أعمال
Reuters
رغد صدام حسين
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نفت رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين قيامها بتوزيع صدقات مالية للفقراء عن روح والدها بالتعاون مع أحد رجال الأعمال.

وانتشر على موقع التواصل الاجتماعي إعلان مزيف منسوب لرغد صدام حسين، يدعو المستخدمين لإرسال أسمائهم في رسائل للصفحة، مقابل الحصول على مبالغ مالية، سيتم تقديمها كـ"صدقات عن روح صدام حسين"، من قبل رغد حسين بالتعاون مع رجل أعمال يدعى لطيف يحيى.

إلا أن رغد حسين نفت أي علاقة لها بالإعلان المذكور، حيث دونت على صفحتها الرسمية في موقع تويتر: "ليس لدينا أي تعامل مباشر أو غير مباشر مع المدعو لطيف يحيى، وهذه الصفحة والمنشور عاريان من الصحة".

وكانت رغد حسين نفت قبل أشهر صحة مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمن تصريحات مفبركة للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، يتحدث فيها عن استخدام الولايات المتحدة فيروس كورونا ضد العراق خلال حرب الخليج الثانية.

المصدر: RT

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